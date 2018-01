Ellie (18) viert kerst met vrienden zonder te weten dat een tumor haar enkele dagen later het leven zou kosten sam

Op kerstavond stond Ellie Walsh (18) uit het Britse Lincoln nog te feesten met haar vriendinnen. Niemand wist toen dat ze leed aan een terminale kanker en dat ze het einde van het jaar niet zou halen.

Ellies moeder Emma Walsh (37) zegt in Britse media dat ze nooit de kans heeft gekregen om fatsoenlijk afscheid te nemen. "We beseften niet hoe ziek Ellie was", zegt ze aan Lincolnshire Live. "Ze had wel al een paar jaar buikpijn en vijf weken geleden toonde een scan dat ze een gezwel had. We gaan al dokters af sinds 2014, aangezien ze veel gewicht verloor en pijn in haar zij had. Maar dat werd altijd weggewuifd en ze kreeg pijnstillers."

Ellie met haar moeder Emma.

Shock

Ellie ging enkele dagen na Kerstmis onder het mes. De operatie moest het gezwel verwijderen, maar er waren complicaties en de dokters konden haar niet meer redden. "Ze overleed tijdens de operatie, maar vooraf zei ik nog dat ik haar graag zag en dat ik haar later zou zien", vertelt Emma. "Toen ze me het vertelden, was ik in shock en tolde mijn hoofd. Je kon zien dat zij er ook mee inzaten, maar ze hebben alles gedaan wat ze konden."

Kanker

De moeder vernam achteraf dat het gezwel in Ellies maag hoogstwaarschijnlijk kanker was. Waarschijnlijk had het meisje nog maar een paar maanden te leven, zelfs wanneer de operatie was geslaagd. Het is voor haar dan ook een troost dat ze nog samen Kerstmis hebben kunnen doorbrengen en dat haar kleine meisje nog een normaal leven kon leven tot het einde. "Het biedt me troost dat Elle alle dingen nog kon doen die ze wilde. Als ze het had geweten, had ze zich niet zo goed geamuseerd."

Vriendelijk en grappig

Ze is blij dat mensen haar dochter kunnen herinneren als de slimme en goedlachse meid die ze was. "Ellie was zo vriendelijk en grappig. Ze was een geweldige zus en dochter. Ze had een geweldig gevoel voor humor maar was zo moedig. Ik zal haar altijd blijven missen."

De exacte doodsoorzaak van het meisje moet nog worden vastgelegd.