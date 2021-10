Elektricien deed zich voor als medisch expert en castreerde acht mannen op zijn keukentafel

Atheneum Namen vraagt 2.000 euro voor schoolreis naar New York

Ouders van leerlingen van het Atheneum van Namen wisten niet wat ze hoorden toen ze per brief geïnformeerd werden over de prijs van de geplande laatstejaarsreis voor 2023. Die is namelijk geraamd op maar liefst 2.000 euro. De bestemming is dan ook niet alledaags: New York City.

11 oktober