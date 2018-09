Eindelijk! Na 45 jaar heeft Andrew voor het eerst een penis IB

12 september 2018

06u08

Bron: news.com.au 0 Bizar De Brit Andrew Wardle heeft op 45-jarige leeftijd eindelijk een penis. Na jarenlange voorbereidingen lukte het een team van artsen om de man tijdens een tien uur durende operatie een bionisch exemplaar te geven. Inmiddels heeft de man zijn nieuwe lichaamsdeel ook al een keer gebruikt om seks te hebben met zijn vriendin.

Wardle werd geboren met blaasextrofie, een afwijking van de urinewegen die ook een impact kan hebben op de voortplantingsorganen. De zeer zeldzame afwijking komt maar 1 op de twintig miljoen keer voor. In Wardles geval had hij wel testikels, maar geen penis.

Dat gebrek weerhield Wardle er jarenlang niet van om vriendinnen bij de vleet te hebben. Naar eigen zeggen deelde hij het bed met meer dan honderd vrouwen. Zijn 'anatomisch probleempje' hield hij tijdens de vele one night stands en korte relaties echter angstvallig verborgen. "Ik gaf genot, maar hoefde zelf niets te krijgen", zegt de Brit. "Ik nam zelf telkens het initiatief en barstte van het zelfvertrouwen in bed. Op die manier kwamen die vrouwen klaar zonder echt in mijn buurt te komen."

Playboy

Op het oog mocht de brede Wardle dan een playboy zijn, vanbinnen was dat anders. Zijn 'tekortkoming' bezorgde hem al zijn leven lang hoofdbrekens. Als kind wilde hij net zoals zijn broertje zijn en hoopte hij elke nacht dat hij met een extra lichaamsdeel wakker zou worden, als tiener schreef hij een afscheidsbriefje en nam hij een overdosis. Later raakte hij, in een poging zijn verdriet te verdoven, verslaafd aan drugs. Pas toen hij eind dertig was, hoorde hij via zijn uroloog van de mogelijkheid om een bionische penis te laten maken. "Ik stelde me voor dat dat een vreselijk ding was, maar toen ze me foto's lieten zien, was ik onder de indruk. Ik besloot er voor te gaan, omdat geen enkele relatie 'dit' volhoudt. Ik wilde zien hoe normaal ik zou kunnen worden."

Chirurgen van het University College Londen gingen aan de slag en slaagden er naar jarenlange voorbereidingen en operaties in om met behulp van Wardles eigen spierweefsel, zenuwen en huid van zijn armen en benen, een bionische penis te maken. De operatie en de weg er naartoe, was niet volledig pijnloos. Zo moest Wardle vlak na de operatie een pijnlijke erectie verduren, die maar liefst tien dagen lang aanhield.

Seks

Met zijn nieuwe penis is Wardle voor het eerst in staat om seks te hebben, iets waar hij aan zal moeten wennen. "Dat deel van mijn lichaam heb ik altijd geassocieerd met pijn en niet met plezier, dus het is een beetje vreemd voor me nu. Seks heeft nooit eerder iets voor me betekend, omdat ik dat in mijn geest moest uitschakelen. Maar ik hoop dat het nu langzaam maar zeker allemaal op z'n plek valt en dat ik er op een natuurlijke manier naartoe zal groeien."

Inmiddels heeft Wardle zijn nieuwe 'lid' met zijn vriendin uitgetest. "Na de operatie mocht ik nog zeker zes weken geen seks hebben, dus had Fedra een weekendje naar Amsterdam geboekt om het moment te vieren. Maar dat vond ik veel te veel druk. Uiteindelijk hebben we het op een ochtend twee dagen voor vertrek gedaan, heel rustig, zonder druk. Het ging heel natuurlijk, zoals ik het wilde."

Wardle kijkt er nu vooral naar uit om op een natuurlijke manier vader te worden. "Dat dit nu een mogelijkheid is, daar ben ik de dokters het meest dankbaar voor."