Eigenaar plaatst foto's van zijn huis op immosite, dan ontdekt oplettende kijker zijn gênante blunder TTR

09 maart 2018

09u50

Bron: Daily Mail, news.com.au 0 Bizar Het huis van een Aziatische man was netjes opgeruimd toen hij foto's nam om op een immowebsite te plaatsen. Na enkele maanden kreeg de eigenaar echter een telefoontje van een vriend van de makelaar dat er een probleem was met een foto. De eigenaar, die door de grond zakte van schaamte, had niet echt bij zijn gênante blunder stilgestaan.

De Aziatische man had het ontzettend warm na een grondige poetsbeurt van zijn huis, dus trok hij zijn kleren uit om even af te koelen. Dat dat zichtbaar was in de spiegel van de slaapkamer, had de eigenaar van het huis in Choa Chu Kang in Singapore niet opgemerkt. Hij stuurde de foto's nietsvermoedend naar de vastgoedmakelaar van het agentschap 99.co, die de foto's online plaatste.

Pas na enkele maanden ontdekte een vriend van de makelaar dat er iets op de foto's stond dat potentiële kopers niet hoorden te zien. Het geslachtsdeel van de naakte man was zichtbaar in beeld. De opmerkelijke foto werd van de site gehaald. Helaas voor de man, hadden oplettende kijkers intussen al genoeg screenshots gemaakt en verspreid.

Een medewerker van het immobiliënkantoor verklaart dat niemand de fout had opgemerkt en betreurt dat de foto niet eerder van de site werd gehaald.

