Eerste kus tijdens Tinderdate eindigt op de spoeddienst

14 mei 2020

17u28

Bron: News.com.au/Buzzfeed 4 Bizar Een eerste kus die op de spoeddienst eindigt: de Australische Samara Hnaien en Charles Harris zullen hun Tinderdate ongetwijfeld niet snel vergeten. De jongedame kreeg een zware allergische reactie omdat haar vriend net tevoren een boterham met pindakaas gegeten had. De filmpjes die ze beiden maakten voor TikTok vormen alvast een mooi souvenir.

Eerst en vooral dit: ook in de Australische grootstad Sydney gelden natuurlijk nog strikte coronamaatregelen. Een gezin mag er slechts twee gasten (en hun kinderen) ontvangen, op voorwaarde dat ze de regels rond ‘social distancing’ naleven. Je lief zien mag, maar het moet dan natuurlijk wel je vaste partner zijn.

Samara (22) en Charles (23) kleurden met hun eerste date vorige zaterdag dus meteen buiten de lijntjes. “Vermits alle restaurants en cafés gesloten zijn, nodigde ik haar bij me thuis uit”, vertelt de jongeman aan BuzzFeed. “Het klikte bijzonder goed, dus begonnen we te kussen.”



De zware pinda-allergie van Samara strooide echter roet in het eten. “Ik voelde tintelingen in mijn mond. Zo begint het altijd, ik wist dus wat er zou volgen. Vermits ik met een nuchtere maag vertrokken was, vroeg ik of hij iets met pinda’s gegeten had.”

Ja, zo bleek. “Ik dacht even dat hij een grapje maakte, maar meteen erna was het bittere ernst. Ik zei dat hij de EpiPen (een automatische injectiespuit, red.) in mijn dij moest stoten en telde luidop tot tien, zodat de adrenaline z’n werk kon doen. Daarna belde hij de ambulance en belandden we samen op de spoeddienst.”



Samara moest uiteindelijk tot 5.30 uur ‘s ochtends in het ziekenhuis blijven. “Ik was onder de indruk van de zelfverzekerde manier waarop hij de zaken aanpakte”, aldus de jongedame. “Hij zorgde voor mij en bleef herhalen dat ik me niet hoefde te schamen. Maar dat is makkelijk gezegd als je tijdens een eerste date meteen zoiets meemaakt.”

De tortelduifjes plannen alvast een tweede date. “Het wordt ongetwijfeld gênant, maar in het vervolg zal ik altijd de pindavraag stellen vooraleer ik iemand kus”, besluit Samara.