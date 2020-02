Eenzame opsluiting, memes en mondmaskers: Valentijnsdag ten tijde van corona RL

14 februari 2020

07u22

Bron: RADII, BBC, Business Insider 0 Bizar Veel Chinezen zullen zich Valentijnsdag vandaag anders hebben voorgesteld. Samen met je partner romantisch uit eten gaan of een filmpje pakken was wellicht het plan. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Met een gezonde dosis zelfspot proberen geliefden in het getroffen land er het beste van te maken. In Singapore - ook zwaar getroffen door het virus - is een actie op touw gezet om medici te bedanken voor hun inzet. En de tortelduifjes op het cruiseschip MS Westerdam kregen vandaag wel een heel mooi Valentijnscadeau.

Wie in China een langeafstandsrelatie heeft, zal het deze Valentijn extra moeilijk hebben. Omdat reizen tussen de verschillende Chinese zeer moeilijk is, zit er voor veel koppels niets anders op dan zichzelf thuis op te sluiten.

Je Valentijn dan een cadeautje sturen is natuurlijk wél goed idee. Online wordt in China flink gedebatteerd over wat je dan het beste kunt sturen. Het traditionele boeket met rozen heeft afgedaan, maar een boeket met mondmaskers is zeer gewild, aldus een meme die spot met het tekort aan mondmaskers in China.

Samen streamen

Wie het geluk heeft toch bij zijn of haar Valentijn te geraken, heeft toch weinig opties buiten de deur. Een leuk concert bezoeken zit er niet in (met honderden verzamelen in een afgesloten ruimte is momenteel geen goed idee). Uit verveling zijn sommige artiesten hun shows dan maar gaan livestreamen.

Maar zo'n virtueel huiskamerconcert is toch niet zo romantisch als écht samen een concert beleven. Dan is de film misschien een beter alternatief. Daar hoef je de deur ook niet voor uit. De streamingsdiensten bieden dan ook uitkomst. Verrassend genoeg zijn het niet Sleepless in Seattle of romantische komedies die het goed doen, maar juist films die over dodelijke virussen gaan, staan hoog op de hitlijsten van de Chinese mediaplatformen.

Denk bijvoorbeeld aan Contagion (2011) met Matt Damon en Gwyneth Paltrow dat losjes gebaseerd is op de uitbraak van het SARS-virus, of het Koreaanse The Flu (2013) over de vogelpest.

From Singapore with love

Voor tienduizenden artsen en verplegend personeel in China is er überhaupt geen tijd om Valentijnsdag te vieren. Zij werken met man en macht, dag en nacht om patiënten te testen op het virus en ze zo goed mogelijk te verzorgen. Dat geldt ook voor hun collega's in Singapore, waar na China het grootste aantal besmettingen is geconstateerd (58).

Zij krijgen steun uit onverwachte hoek: dankzij een oproep op internet stuurden honderden Singaporezen op sociale media een Valentijnskaart om deze “helden” te bedanken voor het beschermen van de volksgezondheid. Iedereen wordt opgeroepen om een handgeschreven kaart te maken, daar een foto van te maken en die op de sociale media te posten met de hashtag #braveheartsg.

Het mooiste Valentijnscadeau

Er is een groep voor wie Valentijnsdag nu al niet meer kapot kan: de opvarenden van de MS Westerdam. De afgelopen twee weken doolde het luxe cruiseschip door de wateren van de Pacifische Oceaan, op zoek naar een plek om aan te leggen.

Uit angst voor het coronavirus wilde geen enkele haven de 2250 opvarenden (waaronder 2 Belgen) ontvangen. Guam, Thailand en Japan (oorspronkelijke eindbestemming van de cruise) lieten weten dat het schip niet welkom was. Gisteren meerde het schip van de Holland-America Line dan toch aan in Sihanoukville, Cambodja.

En nadat iedereen aan boord was getest op het virus - en niemand besmet bleek, - kwam het hoge woord eruit: op vrijdag 14 februari mogen alle opvarenden aan wal komen. Het mooiste Valentijnscadeau voor passagiers én bemanning.