Een weekendje doorbrengen in de villa op Ibiza waar Strache in de verborgencameraval liep? Dat kan. mvdb

24 mei 2019

17u37 0 Bizar Wilt u een weekendje doorbrengen in de villa op Ibiza waar Heinz-Christian Strache een zogezegde Russische vrouwelijke miljonair het hof maakte? Dat kan. OE24.at, de nieuwssite van de tabloid Österreich, heeft de bewuste vakantievilla gehuurd en heeft een wedstrijd in het leven geroepen.

De gelukkige winnaar mag met een reisgezel een weekendje doorbrengen in de luxueuze woonst waar in 2017 verborgencamerabeelden zijn gemaakt die politiek Oostenrijk op haar grondvesten doet daveren.



In de video is te zien hoe Strache als kopstuk van de extreemrechtse FPÖ ingaat op het aanbod van een Russische oligarche. Indien zij een Oostenrijkse krant opkoopt en hun kritische berichtgeving een halt toeroept, belooft hij toekomstige overheidscontracten. Wat Strache en zijn partijmedewerkers niet weten, is dat de vrouw helemaal geen miljonair is, maar een ingehuurde actrice. De drank vloeide rijkelijk bij het urenlange onderhoud.



De beelden dateren van de campagne in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2017. De FPÖ won de verkiezingen en kon toetreden tot de coalitie van de christendemocratische kanselier Sebastian Kurz. Oostenrijk kreeg zo voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij in de regering.

Precies een week geleden berichtten Duitse kranten voor het eerst over de video. ‘s Anderendaags maakte Strache bekend op te stappen als vicekanselier. De overige FPÖ-ministers deden dat enkele dagen later. Kanselier Kurz heeft inmiddels vervroegde verkiezingen uitgeschreven.



De Oostenrijkse pers smult van ‘Ibizagate’. Radiozenders haalden het twintig jaar oude ‘We’re going to Ibiza’ van de Vengaboys van onder het stof, met als gevolg dat het nummer momenteel op één staat in de hitlijsten.



De landelijk gelegen villa is erg prijzig. In het laagseizoen kost een nacht 900 euro, in het hoogseizoen komt daar nog eens 300 euro extra bij. De woonst beschikt over vier slaapkamers, een zwembad en een grote tuin. Ibiza-stad ligt slechts acht kilometer verder.