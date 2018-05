Een vulkaanuitbarsting of een bosbrand? Altijd blijven golfen! ADN

17 mei 2018

11u41 2 Bizar Het zijn beelden die vele monden doen openvallen. Golfers die doodleuk en klaarblijkelijk onbewogen hun spelletje afwerken terwijl in de achtergrond de wereld lijkt te vergaan. De foto’s werden gemaakt op Hawaï, waar vulkaan Kilauea helemaal losgeslagen is. Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat golfliefhebbers het nieuws halen met bizarre kiekjes. Een vulkaanuitbarsting of een bosbrand? Golfers blijven golfen.

Een van de beelden van dinsdag toont hoe een diehardgolfer rustig en geconcentreerd blijft spelen terwijl in de achtergrond een monsterachtige aswolk opdoemt. Zijn makker houdt al even geconcentreerd zijn ogen op de bal gericht, terwijl toeschouwers zich in de achtergrond vergapen aan het apocalyptische spektakel. Op een andere foto is te zien hoe een golfer sereen met zijn golfkarretje naar de volgende hole tuft. Volgens Golf Digest waren de golfers in de Volcano Golf & Country Club niet in gevaar. "Wij liggen zo'n 3 kilometer van de krater verwijderd", legt een werknemer uit. "Zolang de wind naar het zuidwesten blaast, zitten we goed. Het lijkt dicht, maar het is niet zó dicht."

Het doet denken aan een foto van 4 september vorig jaar. Toen lieten enkele golfers in North Bonneville, Washington een grote bosbrand niet aan hun hart komen. Ook daar ging het om echte beelden. Die waren oorspronkelijk gepost door de Beacon Rock Golf Course zelf, met als passend bijschrift: “Onze golfers zijn vastberaden om hun spel af te maken.” Gelukkig waren de spelers in werkelijkheid minder in gevaar dan de virale foto doet uitschijnen. De bosbrand was verder van hen verwijderd dan hoe het lijkt. Daarnaast zorgde de Columbia River voor een buffer tussen de vuurzee en de golfbaan.

Ook een beeld van oktober 2014 in Club Campo de Golf in Melilla, de Spaanse enclave in Marokko, ging de wereld rond. Tijdens een partijtje golf onder een stralende zon klom plots een groep migranten in de achtergrond over een hek. Achter de asielzoekers een ineengeflanst tentenkamp waar ze maanden in zware omstandigheden hadden geleefd, voor hen een totaal andere realiteit van perfect afgereden grasvelden en sporters in hagelwitte outfits. Uiteindelijk raakten 20 gelukszoekers in de enclave, 70 anderen zaten urenlang vast op het hek om vervolgens verwijderd te worden door de Spaanse grenspolitie. De foto werd gemaakt door activist José Palazón. “Het is een heel symbolische foto”, vertelde hij er toen over. “Het toont mooi de verschillen tussen hier en daar.”

Ook de echte professionals zijn duidelijk wel wat gewoon. In deze foto wandelt de 28-jarige Amerikaanse golfer Tony Finau rustig voorbij een alligator op de Zürich Classic in de Amerikaanse staat Louisiana.