Een surfplank uit ijs? Deze Noor doet al weken tests

20 maart 2019

Een surfplank van ijs die na gebruik uiteindelijk in het water smelt, dit innovatief plan probeert een Noorse surfer en documentairemaker te realiseren.

Inge Wegge (32), ondanks wat de voornaam doet vermoeden wel degelijk een man, voert al weken tests uit in de Lofoten, een eilandengroep boven de poolcirkel in het noorden van Noorwegen. De surfer kreeg nog maar negen maanden geleden het idee toen hij beelden zag van mensen die skateboardden op een bevroren zandpiste. Het zette hem aan het denken, wat hem uiteindelijk bracht tot een surfplank uit ijs. “Toen ik erover begon te praten, dacht iedereen dat het een grap was”, verklaarde hij aan persagentschap AFP.

Hij bleef niet bij de pakken zitten en kreeg hulp van enkele vrienden. In hun enthousiasme hebben ze bewust weinig ijsonderzoek gedaan. Met trial-and-error komen ze naar eigen zeggen verder. De groep kampte al vlug met een drievoudig probleem: superzware planken die makkelijk breken en bovendien erg glad zijn.

Hun eerste probeersel sneden ze met een kettingzaag uit een bevroren meer. Maar dit ijs bleek niet hard en koud genoeg. Ook zat er te veel lucht in. Wegge en zijn maten hanteren sindsdien een andere aanpak. Water wordt in mallen geplaatst die de vorm van een surfplank hebben. Deze worden bij -20° in een vrieskamer van een visserijbedrijf gekoeld.

Gras

Op het oppervlak zijn ook gras en algen geplaatst om de grip voor de surfer te verbeteren. Uitschuiven op de plank moet zo tot het verleden behoren. Enkel het hoge gewicht speelt hen nog parten. Een plank van zeventig kilogram is nu niet bepaald een lichtgewicht. De ijssurfplank heeft een levensduur van een half uur voordat deze in het water smelt. Wegge benadrukt dat zijn project nog verre van afgerond is. Hij hoopt op termijn op een dag zo’n twintig ijsplanken te kunnen realiseren, dit zou de materiaalkennis nog aardig vergroten.