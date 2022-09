Een rubberen eland, geconstipeerde schorpioenen en een deurknoptheorie: deze gekke studies wonnen de Ig-Nobelprijs

Zeeleeuw breekt huis binnen in Nieuw-Zee­land, traumati­seert kat en hangt wat in de zetel

Een nieuwsgierige jonge zeeleeuw is terug naar de zee gebracht nadat hij in Nieuw-Zeeland een huis was binnengedrongen. Het dier viel de huiskat lastig, hing wat rond in de gang, lag even in de zetel en maakte wonderbaarlijk niets stuk.

19 augustus