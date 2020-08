Een ongeluk komt nooit alleen: vrouw wordt compleet opgeslokt door put na aanrijding Erik Kouwenhoven

16 augustus 2020

09u30

Bron: AD.nl 0 Bizar Een ongeluk komt nooit alleen. Nadat een vrouw in Brazilië op haar scooter wordt aangereden door een auto, glijdt ze met haar gezicht eerst een put in. Omstanders weten haar te bevrijden.

De beelden van het ongeluk van de 27-jarige vrouw zijn gemaakt door een beveiligingscamera in Paragominas, in de Braziliaanse staat Pará. Te zien is hoe een vrouw op een scooter wordt aangereden door een rode Chevrolet Prisma sedan, waarvan de bestuurder naar links afslaat. Hierbij ziet hij haar compleet over het hoofd.

Nadat ze de put in verdwijnt, rennen getuigen meteen naar haar toe. Ze tillen een groot stuk van het trottoir op, waardoor ze toegang krijgen tot de put. Toen de getuigen de vrouw eruit tilden, leek ze aangeslagen maar niet zwaargewond.



Volgens het Braziliaanse UOL News had ze wel zwaar rugletsel en moet ze nu geopereerd worden om niet het risico te lopen haar conditie te verergeren. De politie is niet ter plaatse geweest en de vrouw heeft geen aangifte gedaan tegen de bestuurder van de Chevrolet.