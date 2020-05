Een nieuwe auto voor de helft van de prijs, mits je dollars hebt Remi Lehmann in Buenos Aires

28 mei 2020

16u37

Normaal zijn nieuwe wagens er peperduur vanwege torenhoge belastingen. Maar dankzij een enorm koersverschil kunnen Argentijnen nu een auto kopen voor de helft van de prijs, mits ze dollars of euro's hebben.

Wie een showroom in hoofdstad Buenos Aires binnengaat en informeert naar de prijs van een auto, slaat al snel aan het rekenen. Aan een Ford Ka hangt normaal een prijskaartje van 822.870 Argentijnse peso. Dat is omgerekend ongeveer 12.100 dollar (10.900 euro). Maar wie dollars heeft en deze op de zwarte markt wisselt, krijgt door het opgelopen koersverschil 122 peso per dollar. Hierdoor kost dezelfde Ka plots nog maar 6.750 dollar (4.500 euro).

Volgens Willie Dietrich, concessiehouder van Ford en Volkswagen in het Zuid-Amerikaanse land, is het groeiende verschil tussen de koers op de officiële en de zwarte markt voor hen een grote meevaller. “Mensen willen nu een auto kopen omdat die waardevast is”, aldus Dietrich.

Een auto kopen in Argentinië is normaal gezien een dure aangelegenheid: de consument betaalt maar liefst 55 procent belasting over de aankoop van een nieuwe wagen. Voor luxemodellen geldt zelfs nog een extra toeslag.

Deze wagens kosten normaal 60 tot 70 duizend dollar, maar nu zijn ze te koop voor de helft van de prijs Ricardo Salomé, voorzitter van de Argentijnse vereniging van concessiehouders

Door de strenge lockdown, die op 20 maart werd ingevoerd, werken de meeste concessiehouders op halve kracht. Inwoners van Buenos Aires mogen namelijk slechts om de dag naar buiten om ‘niet-essentiële’ aankopen te doen. Toch ontvangen autoverkopers zoals Dietrich meer klanten dan verwacht: “Veel mensen komen informeren naar de prijzen. In de twee dagen dat we deze week open zijn gegaan, kwamen er misschien zeven tot acht klanten. Dat is veel gezien de economische onzekerheid en corona.”

Failliet

De waarde van de Argentijnse peso wordt sinds enkele maanden kunstmatig gestut door strenge valutarestricties. De aanschaf van buitenlandse valuta is beperkt tot 200 dollar per maand, en wie aankopen in het buitenland deed of op vakantie ging, betaalde 30 procent extra belasting over die uitgaven. De steeds strenge maatregelen werden genomen sinds de koersval van de Argentijnse peso in augustus 2019.

Nog geen jaar geleden was een euro ongeveer 50 peso waard. Maar op de zwarte markt is de waarde van de Argentijnse munt inmiddels gekelderd. Daardoor krijg je voor diezelfde euro nu tot wel 135 peso.

Aanhoudende inflatie en opeenvolgende faillissementen hebben ervoor gezorgd dat Argentijnen uit de middenklasse en daarboven al decennialang sparen in dollars of andere waardevaste valuta zoals de euro. Ook de aankoop van meer waardevaste producten zoals een auto of een woning zijn aantrekkelijke opties geworden.

Vrijdag ging het land voor de negende keer in haar geschiedenis bankroet. De regering probeert ondertussen een akkoord te sluiten met haar crediteuren over een schuld van omgerekend 58,5 miljard euro.

Sommige van hen zien nu hun kans schoon. Ricardo Salomé, voorzitter van de Argentijnse vereniging van concessiehouders, liet persbureau Reuters weten dat vooral de luxemodellen momenteel goed verkopen. “Er zijn al auto's niet meer te krijgen in heel het land omdat ze uitverkocht zijn. Die wagens kosten normaal 60.000 tot 70.000 dollar, maar nu zijn ze te koop voor (omgerekend, red.) de helft van de prijs”.

Ook in België voordeel

