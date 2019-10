Een hapje van deze exclusieve hamburger kost je bijna 1.500 euro HR

08 oktober 2019

08u32

Bron: The Post Oak Hotel 2 Bizar Een hotel in de VS heeft een hamburger gelanceerd voor een absurde prijs. De ‘Black Gold Burger’ is te koop voor bijna 1.500 euro. Daarvoor krijg je een broodje versierd met goud, dat rijkelijk belegd is met de meest exclusieve ingrediënten. Smakelijk.

De super-de-luxe hamburger van 1.600 dollar kan je alleen krijgen in de H Bar van het Post Oak Hotel in Houston, de grootste stad van Texas. Het hotel zegt geïnspireerd te zijn door de ‘gold rush’ die van Houston een van de grootste olieproducenten ter wereld maakte. Meer dan 5.000 energiebedrijven hebben hun hoofdkwartier in de stad en olie zorgt er voor veel werkgelegenheid. Blijkbaar verdient men er ook goed.

De Black Gold Burger is belegd met meer dan 450 gram Wagyu A5-rundsvlees, speciaal overgevlogen uit Japan. Daarop liggen schijfjes gebakken foie-gras die zijn gekruid met onder meer zwarte truffels en truffelolie. Het zwarte broodje is doordrenkt is met kaviaar en aan de bovenkant versierd met 24-karaats goud. De burger wordt geserveerd met handgesneden frietjes, ook versierd met eetbaar 24-karaats goud.

Om het helemaal af te maken, krijg je er ook een fles Dom Perignon champagne uit 2006 bij.