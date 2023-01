“Een bericht aan alle klanten”: Britse student wordt ontslagen, maar dat laat hij niet zomaar gebeuren

“Een bericht aan alle klanten. Ik ben net ontslagen en B&Q (een Britse retailer; nvdr) is een klotebedrijf. Fuck iedereen. Nog een prettige dag verder.” Adam Powis pakte zijn werkgever ongenadig hard aan via het omroepsysteem in de winkel, nadat hij zijn C4 gekregen had. Door de impulsieve daad is de 18-jarige student uit Bristol nu in geen enkele vestiging van B&Q meer welkom.