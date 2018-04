Echtpaar in levensgevaar nadat lift op mysterieuze wijze de lucht in schiet JM

In China is een echtpaar levensgevaarlijk gewond geraakt nadat een lift zonder enige aanleiding de lucht in schoot. De lift knalde met hoge snelheid tegen het dak van een appartementsgebouw met 46 verdiepingen aan. Na de botsing bleken de liftkabels nog helemaal intact te zijn.

Een Chinese man en vrouw zijn levensgevaarlijk gewond geraakt nadat een lift op mysterieuze wijze omhoog schoot en tegen het dak van een appartementsgebouw knalde.

Het echtpaar stapte op de begane grond in de lift van het gebouw met 46 verdiepingen. De cabine ging vervolgens zo hard omhoog, dat de klap tegen het dak de bovenkant van de lift volledig verkreukelde.

Vlak voordat het stel de lift in ging, had er nog iemand anders zonder problemen de lift gebruikt. Volgens de beheerder van het gebouw waren de kabels van de lift ook na het ongeluk nog intact. Het is dus een mysterie hoe de lift zo maar de hoogte in schoot.