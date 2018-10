Echtgenoot ontdekt op Google Maps dat zijn vrouw hem bedriegt HR

11 oktober 2018

11u49

Bron: The Sun, Aweita 11 Bizar Waar Google Maps al niet goed voor is... Een man uit Peru die er gebruik van maakte om de weg te zoeken, botste plots op een vrouw zitten die wel erg hard op de zijne leek. Maar in haar schoot lag het hoofd van een andere man, die ze liefdevol aan het strelen was.

De nietsvermoedende echtgenoot was op zoek naar de meest efficiënte weg om bij een populaire toeristische brug in de hoofdstad Lima te geraken, de 'Puente de los Suspiros de Barranco'. Daarvoor maakte hij gebruik van de functie 'Street View'. Maar plots botste hij op een vrouw die dezelfde kleren droeg als zijn echtgenote. En toen hij inzoomde, bleek dat het in feite gewoon zijn vrouw was. Hij confronteerde haar dan ook met de beelden.

Gescheiden

Hoewel die al in 2013 werden vastgelegd door een mobiele camera van Google, merkte de man de foto's naar verluidt pas onlangs op. Nadat zijn vrouw toegaf dat ze een affaire had gehad, ging het koppel uit elkaar.