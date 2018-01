Echt of fake? Deze creepy foto van de 'geest van een monnik' gaat de wereld rond TK

25 januari 2018

16u01

Bron: Daily Mirror 18 Bizar Sinds hij bijna omkwam bij een motorongeval meer dan 20 jaar geleden, gebeuren er vreemde dingen in het leven van Jon Wickes (50). Maar de foto die hij onlangs nam tijdens een bezoek aan een middeleeuws kasteel, slaat toch wel alles. Op het beeld is duidelijk een zwarte gedaante te zien, "maar ik was daar echt helemaal alleen", aldus Jon.

In 1995 overleefde Jon op een haar na een motorongeval. De man was zelfs even dood, maar kon gelukkig gereanimeerd worden. Sindsdien maakt hij af en toe vreemde dingen mee. "Op het moment zelf zag ik mijn grootvader, die me zei dat ik terug moest gaan naar de andere kant. En in de laatste decennia had ik enkele paranormale ervaringen. Maar ik heb er nooit echt veel aandacht aan besteed. Ik had op het moment van het ongeval ook wel veel morfine gekregen."

Van de foto die hij tijdens een bezoek aan Eynsford Castle in Kent nam, gaan zijn haren echter rechtstaan. "Mijn zoontje werkt aan een project voor de les geschiedenis en wilde foto's van het kasteel, dus trokken we erheen. Toen ik achteraf de beelden bekeek, wist ik niet wat ik zag. Er is duidelijk iemand te zien, maar op het moment dat ik afdrukte was er niemand in de buurt.

Geen verklaring

Dat het een echte geest is, wil Jon niet gezegd hebben, maar hij heeft zo zijn vermoedens. "Ik ben wat online gaan rondneuzen en toen las ik dat er wel vaker een zwarte monnik gezien is in de omgeving." De legende van Kent wil dat William de Eynsford, die er kasteelheer was, op het einde van zijn leven besloot om monnik te worden. Er wordt vaak gefluisterd dat hij zijn kasteel nooit verlaten heeft.

Jon heeft zelfs een paranormale detective ingeschakeld om zekerheid te krijgen. Alan Tigwell trok richting Kent en vond er geen enkele verklaring voor de foto. "Ik ben twee keer naar die plek gaan kijken - een keer tijdens het ochtendgloren en nog eens later op de dag. Ik wilde zeker weten dat het geen gezichtsbedrog was, een schaduw van de muur bijvoorbeeld. Maar ik kan alleen maar zeggen dat er niets was om dit te verklaren."