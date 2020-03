EasyJet-vliegtuig moet tweemaal terugkeren vanwege dronken passagiers LH

10 maart 2020

09u32

Bron: CNN 0 Bizar Een EasyJet-vlucht van Manchester naar de Spaanse stad Alicante moest twee keer terugkeren vanwege brutaal gedrag van dronken passagiers. De vlucht landde uiteindelijk met 3,5 uur vertraging. Dat schrijven CNN en People.

Twee afzonderlijke groepen passagiers waren afgelopen donderdag betrokken bij de incidenten, aldus een verklaring van EasyJet, die overdreven consumptie van alcohol als oorzaak ziet.

Het vliegtuig moest kort na het opstijgen terugkeren, zodat een groep dronken passagiers kon verwijderd worden. Tijdens de vlucht zelf moest het vliegtuig een tweede keer terugkeren wegens een andere groep dronken passagiers. Om hoeveel mensen het gaat, is niet meegedeeld.

“We zijn ons ervan bewust dat sommige passagiers hun eigen alcohol aan boord dronken en ook voorafgaand aan de vlucht in de terminal”, zei een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij.” De politie moest de passagiers uit het vliegtuig verwijderen, voordat het weer kon vertrekken naar Alicante.”



De luchtvaartmaatschappij verklaarde ook nog dat haar personeel getraind is om snel te handelen om de veiligheid tijdens haar vluchten te waarborgen. “Hoewel dergelijke incidenten zeldzaam zijn, nemen we dit zeer serieus en tolereren we dit gedrag aan boord niet”, aldus de luchtvaartmaatschappij. “De veiligheid en het welzijn van onze klanten en bemanning zijn onze hoogste prioriteiten.”

De Britse regering overweegt nu om regels rond alcohol op vluchten te wijzigen. Voorlopig is het vliegtuigpassagiers nog togelaten om de klok rond te drinken.