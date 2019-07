Durfal eet gekko op feestje op en sterft tien dagen later mvdb

04 juli 2019

20u38

Bron: The Brisbane Times 1 Bizar Een Australiër heeft een uitdaging op een feestje met de dood moeten bekopen, zo stelt zijn familie. Volgens hen stemde hij toe om een gekko, een soort hagedis, op te eten. David Dowell (34) belandde dagen later in het ziekenhuis en overleed na een pijnlijke doodstrijd aan een salmonellabesmetting.

Zijn familie in de noordoostelijke staat Queensland blijft, nu meer dan een half jaar na het overlijden, nog met een pak vragen zitten. Over de besmetting en over het dronken feestje waar de mogelijke weddenschap een uitloper van was.

David heeft nooit met een woord over het hagedissenverhaal gerept. Zijn echtgenote Alira kwam daar achter door een van zijn vrienden. De niet nader genoemde maat verklaarde te hebben gezien hoe hij het kleine reptiel naar binnen werkte. De vader van drie kinderen stond erom bekend dat hij als durfal nooit terugkrabbelde als iemand hem uitdaagde.

Zijn zus Hannah hoorde van Davids vrienden vooral tegenstrijdigheden. Zij eist duidelijkheid, verklaarde ze aan de krant The Brisbane Times. “’Ja, ik heb hem het zien eten’, hoorden we eerst, wat snel werd gevolgd door ‘nee, ik heb hem dat niet zien doen. Het staat dus niet vast dat hij daadwerkelijk het reptiel heeft opgegeten. Het kan dat hij deed alsof en het beest stiekem weggooide.”

Alira meldde het voorval aan een van de behandelende artsen. Deze sloot niet uit dat het opeten, de mogelijke oorzaak van de salmonellabesmetting was. De dokter wordt daarin bijgetreden door professor voedselveiligheid Mark Turner van de universiteit van Queensland. Veel dieren waaronder amfibieën en reptielen kunnen drager zijn van salmonellabacterieën, bevestigt hij. “Het kan dat de gekko eens opgegeten en verteerd, salmonella verspreidde. Toch heb ik nog nooit van iets soortgelijks gehoord”, zei de wetenschapper aan The Brisbane Times.

In de dagen na het feestje braakte David veelvuldig groene gal. Zijn urine zag haast zwart en zijn maag zwol hard op. “Het leek wel alsof hij zes maanden zwanger was”, aldus Hannah.

Het ziekenhuis in Brisbane waar David naartoe is gebracht, wil niet verder ingaan op het overlijden en verwijst naar de lijkschouwer. Deze schreef in zijn conclusies dat het ziekenhuis de nodige medische zorgen had verstrekt.