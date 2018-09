Dure typefout: bejaarde (72) wil vreemde op internet helpen en doneert per ongeluk 15.000 dollar kg

10 september 2018

08u29

Bron: The Mirror 0 Bizar De 72-jarige Jim Houck uit de VS moest even slikken toen hij zag hoeveel geld hij had gedoneerd aan een online crowdfundcampagne. De bejaarde wilde aanvankelijk 15 dollar schenken, zo’n 12 euro, maar schreef per ongeluk het duizendvoud over. Om de zaak nog erger te maken, kreeg de man aanvankelijk geen gehoor bij de organisatie, noch de vrouw die hij wilde steunen met het geld.

Houck besloot zijn centje bij te dragen toen hij het jammerlijke verhaal las van Isata Jalloh. De vrouw was in 1997 naar de Verenigde Staten en werkte al jarenlang 16 uur per dag om het hoofd boven water te houden. In mei werd ze echter ontslagen. Haar baas beschuldigde haar van fooien te vragen, iets dat de vrouw ontkent. In een inzamelactie op GoFundMe vraagt ze om geld om haar huur te betalen, eten te kopen en een kleine som naar haar kinderen te sturen in Sierra Leone.



De zeventiger werd geraakt door haar verhaal en besloot 15 dollar (12 euro) te doneren om haar te helpen. Maar hij maakte per ongeluk een typfout op de website. In plaats van 15 dollar werd er 15.000 dollar (12.000 euro) overgeschreven. Op het moment dat hij zijn fout inzag, begon hij te panikeren. “Mijn eerste gedachte was ‘Dit is niet gebeurd’. Daarna was het ‘Hoe kon dit ooit gebeuren?’”, vertelde Houck aan The Mirror.

Niet aan vrouw verteld

De bejaarde besloot het niet aan zijn vrouw te vertellen om haar de zorgen te besparen. In de plaats daarvan nam hij meteen contact op met het bedrijf achter de website, GoFundMe. Volgens Houck kon ook de organisatie hem niet verder helpen. Het geld was niet meteen beschikbaar om terug te storten, klonk het. Hij werd onder andere aangeraden om in de plaats daarvan zijn bank te contacteren of te mailen naar de vrouw die het geld zou ontvangen. Dat deed hij dan ook.

Na drie dagen had Houck echter nog altijd geen oplossing voorhanden, en stuurde hij GoFundMe nogmaals een e-mail. “Ik besef dat dit mijn fout was, maar dit is een enorme som geld voor me, dus geef alsjeblieft niet op”, schreef hij aan het bedrijf. Ook Jollah had niet gereageerd op zijn berichten, maar daar kon GoFundMe naar eigen zeggen niets aan doen. Het bedrijf van de organisator van een campagne niet verplichten om te antwoorden.

Geen internet

Later kwam er gelukkig toch schot in de zaak. Zo bleek dat de vrouw zijn berichten niet kwaadwillig had genegeerd. Ze had geen toegang tot een computer of een smartphone, en kon enkel met behulp van een vriend op internet. Via één van haar vrienden slaagde Houck erin om de vrouw dan toch rechtstreeks te contacteren. Zij beloofde het volledige bedrag terug te betalen en stuurde een check van 15.000 dollar op die weldra moet aankomen.

Volgens GoFundMe zijn zulke fouten zeldzaam, maar komen ze zeker voor. Het bedrijf zegt zowel met de donor als de ontvanger samen te werken om het geld snel terug te krijgen. De teller van de crowdfundcampagne staat overigens op bijna 50.000 dollar. Het is niet bekend of daar nog de 15.000 dollar van Houck bij wordt geteld: zijn donatie staat in ieder geval niet meer in de lijst.