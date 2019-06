Duizenden verlaten sportwagens in de woestijn in Dubai: het mysterie ontrafeld Erik Kouwenhoven

17 juni 2019

12u06

Bron: AD.nl 0 Bizar Jaarlijks worden in Dubai tussen de 2.000 en 3.000 dure sportwagens achtergelaten. De beelden maken veel autoliefhebbers woedend, maar met achteloosheid heeft het meestal niets te maken.

Een Ferrari Enzo van een miljoen euro, meerdere Lamborghini’s, Porsches, Bentleys, Nissan Skylines en zelfs een Honda NSX: het zijn slechts enkele van de duizenden luxe supersportwagens die elk jaar staan weg te kwijnen op luchthavens en in parkeergarages in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens de krant Gulf News worden er elk jaar zo’n 2.000 tot 3.000 auto’s in Dubai gewoonweg achtergelaten door hun eigenaars, waarna ze stof staan te vergaren onder de brandende woestijnzon. Abdul Majeed Saifaie, directeur van de afdeling afvalbeheer van Dubai, zegt dat sommige auto’s uiteindelijk worden verplaatst en in beslag worden genomen als ze wegen blokkeren of een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Crisis

Foto’s van de auto’s, waaronder die van 1 miljoen euro kostende Enzo, doen het goed op sociale media. Velen verkeren in de veronderstelling dat de burgers van Dubai zo rijk en zo gevoelloos zijn voor de waarde van de dingen die ze bezitten, dat ze gewoon de deur uit gaan om een andere auto te kopen wanneer ze zich vervelen.

In werkelijkheid is een van de belangrijkste redenen dat zoveel dure luxeauto’s uiteindelijk worden achtergelaten, te wijten aan Dubai’s strijd tegen de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis, tezamen met de dalende olieprijzen. Veel van de auto’s zijn van buitenlandse expats, die naar steden als Dubai en Abu Dhabi zijn gereisd op zoek naar snel geld, maar die het moeilijk kregen toen de VAE in moeilijk vaarwater terechtkwam.

In veel gevallen gaat het om eigenaren die in gebreke waren gebleven bij de financiering van de supercars en de stad zijn ontvlucht om gevangenschap te voorkomen. Anderen gingen failliet. Maar nog vaker is het veel minder erg dan dat, zo meldt de krant Daily Mail. Volgens de Sharia-wetgeving, die geldt in de overgrote meerderheid van het Midden-Oosten, is het niet betalen van schulden een strafbaar feit. Overtreders worden geconfronteerd met een gevangenisstraf in de notoir zware gevangenissen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ferraris, Rolls Royces and Lamborghinis lie covered in desert dust in Dubai after their owners defaulted on loans and had to flee the country

Koopjes

Zo zijn er geregistreerde gevallen waarin buitenlandse werknemers worden belet om de Emiraten te verlaten nadat ze op de zwarte lijst staan ​​omdat ze simpelweg één creditcardbetaling missen, of wanneer een cheque niet gedekt blijkt. Als gevolg hiervan worden veel expats gedwongen hun hebben en houden achter te laten om celstraf te voorkomen, vaak met de autosleutels nog in het contactslot. Uiteraard geldt dit ook voor inwoners van de VAE zelf.

Eigenaren van luxeauto’s die in beslag zijn genomen door de politie hebben in de regel 15 dagen de tijd om hun voertuig te claimen, voordat de auto wordt geveild. Het merendeel van de wagens wordt door de overheid verkocht voor relatief lage prijzen en gezien het feit dat elk jaar duizenden auto’s worden geveild, is er op zijn minst een kans om een ​​serieus koopje te vinden. In een aantal gevallen eindigen de auto’s bij een sloperij, zoals in onderstaande video uit de stad Sharjah in Dubai.