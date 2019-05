Duizenden euro boete voor het smokkelen van...bloedzuigers ses

29 mei 2019

14u13

Bron: BBC 1 Bizar Een man die duizenden bloedzuigers vanuit Rusland naar Canada probeerde te smokkelen, moet een boete van $15.000 (€13.500) betalen.

Bijna 5.000 bloedzuigers verpakt in een grote herbruikbare boodschappentas. Dat troffen de medewerkers van de luchthaven van Toronto aan in de bagage van een Russische man. De ontdekking werd gedaan door een hond van de grenspolitie die de bloedzuigers kon ruiken. Ippolit Bodounov werd aangehouden op de luchthaven in oktober en kent nu zijn straf.

Bloedzuigers bedoeld voor medicinaal gebruik worden druk verhandeld. Daarom kregen de parasieten een beschermde status. Op die manier kan men de handel beter controleren. Na de ontdekking werden ze naar een labo gebracht om vast te stellen of het ging om de beschermde soort, wat ook zo was.

Bloedzuigers als bloedverdunners

Bodounov, de eerste persoon ooit die in Canada betrapt werd op het invoeren van beschermde bloedzuigers, werd beschuldigd van illegale import van een beschermde diersoort.

De parasiet is populair omdat zijn speeksel bloedverdunnende eigenschappen heeft. Zo was het speeksel van fundamenteel belang bij de eerste positieve resultaten van menselijke dialysebehandelingen.