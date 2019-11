Duitser vergeet z’n enveloppe met 20.000 euro op autodak en rijdt weg mvdb

28 november 2019

21u19

Bron: Press Portal 2 Bizar Een gepensioneerde Duitser kan zich wel de haren uit het hoofd trekken na zijn vergeetachtigheid vorige vrijdag.

De bijna-zeventiger ging in de namiddag langs de bank in zijn woonplaats Witten, een stad van zo’n 95.000 inwoners in Noordrijn-Westfalen. Hij haalde liefst 20.000 euro af. Het was de bedoeling om met het geld ‘s anderendaags een nieuwe auto te kopen.



De man is moeilijk ter been en legde de enveloppe op het dak van zijn wagen. Hij stapte nietsvermoedend in en reed naar huis. Eens geparkeerd in de wijk Annen begreep de arme man dat hij de enveloppe op het autodak had laten liggen.



De politie verspreidde dinsdag een oproep naar getuigen. Wie bankbiljetten heeft opgeraapt, wordt gevraagd deze in te leveren bij de politie. Het is nog niet bekend of een vinder zich heeft gemeld.