Duitser vergat waar hij zijn auto parkeerde, nu 20 jaar later, is voertuig terecht mvdb

11u13

Bron: Ausburger Allgemeine 0 thinkstock Foto ter illustratie. Niet het bewuste voertuig in kwestie. Bizar Een Duitser die in 1997 zijn auto parkeerde en het voertuig als zoek rapporteerde, heeft na twintig jaar zijn wagen terug, meldt de Ausburger Allgemeine.

De man, nu 76, parkeerde zijn wagen destijds in een garage in Frankfurt. De eigenaar wiens naam niet bekend werd gemaakt, vergat waar hij zijn voertuig had gestald, en ging destijds langs bij de politie om het zoekgeraakte voertuig te melden.

Nu twintig jaar later kreeg de politie het bericht dat een verlaten voertuig de sloopwerken van een oud gebouw erg vertraagde. Bij nader onderzoek bleek de nummerplaat, merk en kleur overeen te komen met het zoekgeraakte voertuig.

Politie bracht de zeventiger en zijn dochter ter plaatse naar het gebouw. Zij bevestigden dat het om hun auto ging, alleen bleek het voertuig rijp voor de schroothoop.