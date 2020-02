Duitser steelt stroom voor Tesla pal naast politiebureau Erik Kouwenhoven

26 februari 2020

20u22

Bron: AD.nl 1 Bizar Een 48-jarige Duitser heeft stroom gestolen uit een toilet op een bouwplaats pal naast het hoofdbureau van de politie in de Duitse stad Mettman. De man verschafte zich toegang tot de bouwplaats en begon te ‘tanken’.

De politie ging een kijkje nemen nadat het inbraakalarm van het naburige overheidsgebouw, dat nog in aanbouw is, was afgegaan. Daarbij deden de politieagenten een merkwaardige ontdekking: een witte Tesla stond geparkeerd voor een geopend bouwhek en vanuit de auto liep een stroomkabel richting een toiletgebouw op het terrein.

Toen de agenten de kabel volgden, ontdekten ze dat de stekker was aangesloten op een van de stopcontacten in de toiletvoorziening (direct naast de urinoirs) met als doel de elektrische auto op te laden. Na verloop van tijd kwam een 48-jarige man uit Kevelaer aanlopen, die vertelde dat hij was gestrand met een lege accu.



Hij was zich er naar eigen zeggen niet van bewust dat hij zich illegaal toegang had verschaft tot de bouwplaats en illegaal stroom aftapte. De man had kennelijk niet gedacht aan de voor de hand liggende optie om hulp te zoeken bij het politiebureau zelf, waar laadpalen voor de deur zouden staan. Als de man zijn auto daadwerkelijk in het 220 volt-stopcontact had opgeladen, zou dat volgens de politie zo’n 40 uur hebben geduurd.

Er is inmiddels een strafprocedure gestart tegen de Tesla-rijder.

Lees ook: Zo fiscaal aantrekkelijk zijn elektrische en hybride wagens: alleen wie met een ‘echte’ plug-in rijdt gaat er op vooruit (+)