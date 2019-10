Duitser ligt acht jaar lang dood in flat zonder dat iemand iets merkt HR

Bron: Ruhr24, Bild, RTL, Daily Mail 32 Bizar Acht jaar lang heeft een Duitse man dood in zijn flat gelegen voor hij werd ontdekt. Naast zijn dode lichaam lag zijn hond, die was omgekomen van de honger. De man zijn auto stond al die tijd beneden op de parking. Zijn rekeningen waren, via domiciliëring, netjes op tijd betaald.

Brandweermannen deden de lugubere ontdekking vorige week in Senden, bij de stad Münster. Omwille van een kelderbrand moesten een 70-tal bewoners geëvacueerd worden uit een flatgebouw. Daarbij ontdekten ze het skelet van de overleden man op de grond. Naast hem zijn hond, vermoedelijk gestorven van de honger. In zijn flat zou een raam opengestaan hebben. Zijn brievenbus zat overvol.

Onderzoek en een autopsie brachten aan het licht dat Heinz H., een gepensioneerde bakker, al om het leven kwam tijdens de jaarwisseling van 2011-2012. Bijna acht jaar geleden dus. Hij was toen 59 jaar.

Vreemde geur

Nochtans vermoedde een buurvrouw dat er iets niet pluis was. Jaren geleden had ze een vreemde geur waargenomen in het gebouw. Daarop verwittigde Angelika Havener de beheerders van het gebouw en later zelfs de politie. Die kwamen ter plaatse, maar een andere buur zou verteld hebben dat hij de man een tijdje daarvoor nog gezien had, waarna de agenten vertrokken zonder zijn flat binnen te gaan.

Platte banden

De wagen van de dode man stond al die tijd beneden op de parking. Ook dat zou meermaals gemeld zijn bij de autoriteiten. De banden stonden immers plat en de wagen was helemaal groen uitgeslagen. Maar ook met die informatie gebeurde niets.

“Toffe buurman”

De buurvrouw probeerde ook de zoon van de overleden man te bereiken. Maar het lukte niet. Blijkbaar hadden de vader en zoon al langer geen contact meer met elkaar. “Hij verdiende het niet om zo te sterven”, zeggen andere bewoners. “Hij was een toffe buurman.”

De politie onderzoekt nu hoe het komt dat met alle informatie die er op wees dat de man mogelijk overleden was, niets is gebeurd.