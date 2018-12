Duitse weg overstroomd met chocolade na lek in fabriek kv

Een straat in het Duitse dorpje Westönnen kwam maandagavond onder de chocolade te staan, nadat een tank in een chocoladefabriek overliep. 25 brandweermannen kwamen ter plaatse om het zoete goedje op te kuisen.

Omstreeks 20 uur op maandagavond liep bij de brandweer een ongewone oproep binnen. Bij het chocoladebedrijf Dreimeister was een tank overgelopen en het goedje stroomde de straat op.

“Een chocoladetank in het gebouw was overgelopen. Ongeveer een ton chocolade stroomde de tuin in en van daaruit de straat op”, zegt een woordvoerder van de brandweer.





De melkchocolade werd al snel hard. Met schoppen, warm water en snijbranders, gingen de pompiers de chocolade te lijf. Ook medewerkers van de fabriek schoten ter hulp. Samen kuisten ze zo’n tien vierkante meter van de lekkernij op.

De meerderheid van de chocolade werd in dozen geschept, die door het personeel mee naar huis werden genomen. Wat overbleef was een heel dunne laag op de weg, die voorzichtig werd verwijderd om te vermijden dat de chocolade zou bevriezen en glad worden. Bovendien bevatte de chocolade ook vet die weg glad kon maken.



Volgens Dreimeister-zaakvoerder Markus Luckey gaat het om een klein technisch defect in de tank dat ondertussen verholpen werd. Vanmorgen werd het werk in de fabriek hervat.