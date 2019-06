Duitse ‘sweet sixteen’ eindigt in totale chaos: vechtpartijen en stenen naar politie Redactie

16 juni 2019

08u23

Bron: AD.nl 4 Bizar Een verjaardagsfeest van een meisje dat zestien werd, is in Duitsland totaal uit de hand gelopen. Toen agenten het feest beëindigden, kregen ze stenen naar hun hoofd geslingerd door de grotendeels beschonken bezoekers, meldden Duitse media.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden driehonderd tot vierhonderd feestgangers zich verzameld bij het dorpshuis van Grünstadt in deelstaat Rijnland-Palts. Op zo veel volk hadden het meisje en haar vader ook niet gerekend. Veel van de jongeren waren dronken en gingen lallend over straat. Daardoor klaagden steeds meer omwonenden in de loop van de nacht over geluidsoverlast.

Toen de politie arriveerde, escaleerde de boel helemaal. De jongeren gooiden met stenen en agenten zetten op hun beurt de gummiknuppel in. Pas na uren was de rust teruggekeerd. Een agent raakte gewond en negen mensen zijn na afloop opgepakt.

Meer over Duitsland

Rijnland-Palts