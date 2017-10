Duitse snelweg geblokkeerd door 30.000 bierflessen 19u10

Bron: Belga 4 afp

Dertigduizend bierflesjes lagen verspreid op een Duitse snelweg nadat een vrachwagen bij een verkeersongeval zijn lading was verloren. De snelweg was vanochtend urenlang versperd. Nadat de vrachtwagen werd aangereden door een automobliste die de controle over haar stuur was verloren, knalde de truck tegen de middenvangrail van de A5 in het West-Duitse Hessen, aldus de lokale politie. De bestuurster van het personenvoertuig moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Na uren onderbreking kon het verkeer weer doorrijden op een rijbaan.