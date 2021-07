Duitse politie vindt ruim 910.000 euro in auto

De man met de Libanese nationaliteit werd woensdag gecontroleerd in de buurt van de Nederlands-Duitse grens bij Emmerich. Toen agenten hem vroegen of hij meer dan 10.000 euro aan contant geld bij zich had, ontkende de man. Even later vonden ze in zijn kofferbak boodschappentassen vol met geld. Ook werden er biljetten aangetroffen achter de autoradio.