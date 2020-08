Duitse politie haalt dronken man van fietsenrek Flixbus Erik Kouwenhoven

10u26 9 Bizar Een beschonken en halfnaakte Roemeen is opgepakt omdat hij achterop het fietsenrek van een Flixbus zat, terwijl deze over de snelweg reed in de buurt van Berlijn.

Medewerkers van een takeldienst merkten de verstekeling op toen ze de bus in de buurt van de Berlijnse luchthaven Tegel zagen rijden. De Flixbus was onderweg van de Duitse hoofdstad naar Hamburg, een rit van bijna 300 kilometer.

De touringcar werd kort daarna van de weg gehaald door de politie, waarna agenten ontdekten dat de 28-jarige man straalbezopen was. Hij had zelfs zo veel gedronken dat hij geen blaastest kon afleggen. Ook had hij geen identiteitspapieren bij zich. Op het politiebureau bleek dat de man afkomstig was uit Roemenië.

Hoelang de man al achterop zat, is niet bekend. Wel werd duidelijk dat de Roemeen een aantal maal bijna van het fietsenrek was gevallen, waardoor achteropkomend verkeer hard moest remmen en uitwijken om te voorkomen dat ze hem zouden overrijden wanneer dit zou gebeuren.



