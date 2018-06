Duitse politicus juicht iets te uitbundig en mept zijn vrouw in haar gezicht sam

18 juni 2018

11u10

Bron: Bild 3

Volker Bouffier, de premier van de Duitse deelstaat Hessen, nam eergisteren een daverend applaus in ontvangst tijdens het CDU-partijcongres van Hessen. Hij stak zijn armen in de lucht, maar had niet door dat zijn vrouw Ursula naast hem kwam staan.

De arme echtgenote kreeg een flinke mep.

Maar the show must go on, en haar man bleef nog even triomferen.

Een momentje later kreeg Ursula wel een dikke knuffel.