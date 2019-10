Duitse begrafenis eindigt in ziekenhuis nadat er op de koffietafel per vergissing spacecake geserveerd wordt AW

29 oktober 2019

18u31

Bron: The Guardian, The Times 10 Bizar In de Oost-Duitse havenstad Rostock is een begrafenis extra sneu – met een politieonderzoek én ziekenhuisbezoek – afgelopen. Op de koffietafel werden 13 personen plots misselijk en duizelig. Geen wonder: ze hadden per ongeluk enkele hasjcakes naar binnen gespeeld.

Net zoals in België volgt er in Duitsland gewoonlijk een koffietafel na een begrafenis. Dus trokken vrienden en familieleden van de overledene in het Duitse district Wiethagen – dat lees je goed – naar een naburig restaurantje. Daar genoten ze van koffie en een (lekker) stuk cake.

Maar toen de cake op was, werden sommigen plots misselijk. In totaal hadden 13 personen een medische behandeling nodig waarna er eveneens een politieonderzoek werd opgestart.



Wat bleek? De bediende die verantwoordelijk was voor de chocoladecakes, had haar 18-jarige dochter opgezadeld met het klusje. Het meisje luisterde braaf naar haar moeder, bakte de cakes en maakte meteen gebruik van de gelegenheid om wat extra (bijzondere) exemplaren te bakken voor haar vrienden. Mét hasj.

Alle cakes werden op eenzelfde plaats bewaard waarna de moeder per ongeluk de verkeerde cakes meenam naar haar werk. Met alle gevolgen van dien.

Het incident vond reeds plaats in augustus maar werd nu pas publiek gemaakt uit respect voor de overledene.