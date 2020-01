Duits stel vindt giftige schorpioen in bagage na vakantie in Namibië SVM

13 januari 2020

20u09

Bron: Belga 0 Bizar Een stel uit Keulen heeft na een vakantie in Namibië bij het uitpakken van de bagage een giftige schorpioen in hun koffer gevonden. De koelbloedige vrouw ving het dier met een glas en belde vervolgens de brandweer.

De hulpdiensten brachten de schorpioen naar de conservator van het aquarium van Keulen. Hij herkende er de soort Hottentotta in. Volgens de brandweer zijn de steken niet levensbedreigend, maar wel erg gevaarlijk en pijnlijk. De hulpdiensten vonden een onderkomen voor de geleedpotige in een dierenpark in Brugge.