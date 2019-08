Duiker vindt GoPro-camera met laatste beelden van zwemmer (22) die in 2017 verdronk mvdb

19 augustus 2019

18u42

Bron: WSB-TV 1 Bizar De ouders van een verdronken Amerikaan (22), hebben nu twee jaar na zijn overlijden een onverwacht aandenken in handen gekregen. Een vlogger kon de GoPro-camera opduiken die Richard Ragland droeg bij zijn fatale zwempartij. De geheugenkaart in de camera bleek niet defect.

Ragland overleed op zondag 4 juni 2017. Hij en zijn vrienden bezochten toen de iconische waterval in het Foster Falls State Park. Ze namen met hun selfiesticks foto’s en filmpjes van hun daaropvolgende duik in het meertje. De sfeer was opperbest. De zwemmer kwam niet veel later in de problemen. Vrienden probeerden Ragland tevergeefs in veiligheid te brengen.



De toegesnelde hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. De GoPro-camera die Ragland droeg, leek voorgoed verdwenen. ‘Rich Aloha’, een vloggende duiker die zich op YouTube schattenjager noemt, dook onlangs in het meertje en trof de GoPro op de slijkerige bodem aan. De camera bleek het nog te doen en ook de SD-kaart binnenin werkte nog. Hij scrolde thuis door de beelden en vond aan de hand van de datum wat online nieuwsartikels over het verdrinkingsincident terug. “Oh my God, dit moet de camera van die kerel zijn!” , verklaarde de vlogger aan lokale media.



Hij kon na veel zoeken op internet Raglands nabestaanden opsporen in de aangrenzende staat Georgia.’ Rich Aloha’ zocht hen thuis op en overhandigde de GoPro-camera en de SD-kaart. Raglands rouwende moeder Robin is emotioneel erg geroerd door het onverwachte aandenken. “Wat we tot nu toe hebben gezien, is helemaal Richard. Mijn zoon leefde het leven ten volle. Ik koester de beelden waarop hij vol energie en vol liefde te zien is.”



Robin en Raglands stiefvader hebben nog niet alle beelden bekeken. De twee zitten nog steeds met veel vragen over de verdrinking. Wanneer ze er emotioneel rijp voor zijn, willen ze de rest van de beelden bekijken. Ze zijn Rich Aloha erg dankbaar.