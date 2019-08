Drugskoerier opgepakt met 1,6 kilo cocaïne in maag HR

13 augustus 2019

09u06

Bron: Belga 1 Bizar De Vietnamese politie heeft op de luchthaven van Ho Chi Minhstad een Senegalees opgepakt die 1,6 kilogram cocaïne in zijn maag had. Dat melden de staatsmedia dinsdag.

De 39-jarige man weigerde mee te werken met de autoriteiten nadat hij werd tegengehouden op de internationale luchthaven van Tan Son Nhat met vreemde objecten in zijn lichaam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar dokters 77 pakjes cocaïne in zijn maag ontdekten, goed voor in totaal 1,6 kilogram drugs. Op die manier drugs smokkelen is levensgevaarlijk, aangezien de pakjes kunnen stukgaan.

De man was net uit een vliegtuig uit Bangkok gestapt. Eerder was hij vanuit Nigeria naar Addis Abeba in Ethiopië gevlogen. Hij riskeert een celstraf van 20 jaar.

