Drugsdealer verstopt 140 kilo cannabis in... kokosnoten

Drive 80-jarige met Subaru Impreza betrapt tegen 182 km/u

25 augustus Het cliché wil dat tachtigers zich aan een slakkengang door het verkeer worstelen, maar dat bleek in dit geval niet te kloppen. “Wie wat ouder wordt, heeft geen tijd meer te verspillen”, of zoiets moet de bejaarde bestuurder van deze Subaru Impreza in Australië gedacht hebben. Hij werd geflitst met een snelheid van 182 km/u.