Drugsdealer stapt haastig in 'taxi'. En dan ziet hij de politieagent achter het stuur IVI

11u37

Bron: BBC 289 Thinkstock Bizar Een drugsdealer in Kopenhagen heeft het de politie gisteren erg gemakkelijk gemaakt. De man, die 1.000 joints op zak had, stapte haastig in een taxi. Om enkele tellen later pas te beseffen dat het een politiewagen was.

Het voorval gebeurde in Christiana, een zelfuitgeroepen semi- onafhankelijk deel van Kopenhagen. Christiana werd in 1970 opgericht door hippies en staat bekend om zijn drugshandel.

De politie heeft de laatste maanden verschillende raids uitgevoerd in Christiana, maar zo gemakkelijk hebben ze waarschijnlijk nog nooit iemand kunnen arresteren. "Het was een grote verrassing voor de man toen hij besefte dat hij in een politiewagen was gestapt", zegt de Deense politie in een statement. "De agenten waren erg blij hem te zien. Vooral omdat hij 1.000 joints op zak had."