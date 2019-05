Droombaan voor familie al na één dag afgelopen mvdb

31 mei 2019

22u24

Bron: BBC 1 Bizar Wat normaal drie jaar moest duren, is al na één dag afgelopen: de droombaan van een Britse familie op het amper bewoonde Bardsey Island voor de noordelijke kust van Wales.

Het vierkoppige gezin Scharer was ingegaan op een jobadvertentie waarin een familie werd gezocht voor het onderhoud van tien vakantiewoningen op het eiland. Het eilandje wordt voornamelijk bevolkt door schapen en vogels. Het gezin moet ook instaan voor de goede ontvangst van de naar schatting 2.000 toeristen die Bardsey in de zomer bezoeken. “Een droombaan”, luidde de jobomschrijving in het zoekertje.



Wie geselecteerd werd, ontving een jaarsalaris van omgerekend 28.000 euro. De gelukkigen mochten kostenloos een woning betrekken waar alles voor handen was, behalve mobiele telefoontontvangst en internet. Niet verwonderlijk, dat meer dan vijftig kandidaten zich inschreven voor de gegeerde job. Het gezin Scharer bestaande uit vader Ned, moeder Sophie, dochter Rowan (12) en zoon Sam (10) mocht hun bagage inpakken en inschepen voor Bardsey.



Hun driejarig verblijf waarbij de kinderen thuisonderwijs zouden krijgen, eindigt helaas abrupt. Zoon Sam gleed op de rotsen uit en verwondde zich ernstig aan het been. Wat het extra jammerlijk maakt, is dat Sam viel, net toen hij de boot uitzwaaide die hen eerder had afgezet.

Sam moest per helikopter worden overgebracht naar het vasteland. Moeder Sophie en zijn zus vergezelden hem. Vader Ned bleef wekenlang alleen achter. Hij trachtte nog in zijn eentje de werkopdrachten uit te voeren, maar dat bleek al snel te ingewikkeld. De familie zag zich genoodzaakt hun avontuur te stoppen. “Het is echt jammer”, legt Sophie uit aan de BBC, “maar we hadden geen keus.” Sam is inmiddels aan de betere hand. Zijn litteken trekt verbazend genoeg op de vorm van Bardsey Island. “Een prachtige herinnering, in elk geval”, besluit Sophie.

De Bardsey Island Trust is inmiddels gestart met capabele vervangers te zoeken. Hij of zij moet kunnen omgaan met periodes van groot isolement. Los van de toeristen, wordt het eiland slechts door elf personen bewoond. In de winter daalt dat aantal zelfs tot vier.