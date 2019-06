Dronken vrouw in speelgoedauto gaat vrijuit voor rijden onder invloed mvdb

15 juni 2019

08u36

Bron: AP - The State 2 Bizar Een 25-jarige Amerikaanse die positief blies in South Carolina, gaat vrijuit voor rijden onder invloed. De reden? Megan Holman (25) bestuurde geen wagen maar een speelgoedauto.

De vrouw ging maandag in het plaatsje Walhalla de weg op met een elektrisch oplaadbare Power Wheels-speelgoedtruck. Passerende automobilisten zagen haar rijden en belden de agenten.



De vrouw had zo’n anderhalve kilometer met het autootje afgelegd toen ze werd tegengehouden. De dienders zagen zich met een probleem geconfronteerd: conform de plaatselijke wetgeving bestuurde ze geen echt voertuig waardoor ze niet in aanmerking kwam voor rijden onder invloed. Holman kreeg toch de handboeien om en werd openbare dronkenschap ten laste gelegd. Het is niet duidelijk of ze dronken, dan wel onder invloed van drugs was.



Wat wel vaststaat, is dat Holman wartaal uitkraamde aan de agenten. Ze verklaarde dat ze “een even grote professionele worstelaar wou worden als haar vader en dit de manier was om haar doel te bereiken”, luidt het in het politieverslag. Ze mocht de cel verlaten na het betalen van een borgsom.