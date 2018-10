Dronken vogels teisteren Amerikaanse stad: "Ze zijn een gevaar op de weg" TTR

05 oktober 2018

21u14

Bron: CNN 0 Bizar De telefoon van het politiebureau in de Amerikaanse stad Gilbert stond deze week roodgloeiend. Verschillende inwoners verwittigden de politie dat de vogels in de stad zich nogal vreemd gedroegen. “Ze zijn hier dronken aan het rondvliegen... Een gevaar op de weg", kreeg de politie verschillende keren te horen.

Aanvankelijk reageerden de agenten vol ongeloof, maar al snel bleek dat de inwoners van Gilbert niet hadden gelogen. Talloze vogels vlogen rond alsof ze te diep in het glas hadden gekeken. “De vogels vliegen tegen ramen, botsen tegen auto’s en gedragen zich inderdaad verward”, meldde politiechef Ty Techar.

Biologen onderzochten de zaak en ontdekten al snel dat de vogels geen druppel alcohol hadden aangeraakt. In een bericht liet de politie weten dat enkele besjes de oorzaak waren van hun vreemde gedrag. De besjes waren eerder dan andere jaren aan het gisten door de vroege vorst. De bacteriën die daarbij vrijkwamen, hadden de suikers omgezet in alcohol.



“Bovendien zijn er veel vogels dit jaar niet naar het zuiden getrokken, waardoor er simpelweg meer vogels zijn dan andere jaren. En dan heb je natuurlijk ook nog een aantal vogels die er net iets minder goed tegen kan dan de rest”, klinkt het bij de politie in Gilbert. “Vooral jongere vogels hebben moeite, omdat hun lever de gifstoffen nog niet goed kan afvoeren.”

In een Facebookbericht benadrukte de politie dinsdag dat de inwoners van Gilbert zich geen zorgen moesten maken. De politie riep de inwoners van de stad op om niet te bellen als ze een dronken vogel hadden gezien. "Bellen is wel nog toegestaan als je een Tweety van drie meter ziet of Angry Birds die er plots heel vrolijk bijlopen."