Dronken treinbestuurder rijdt haltes voorbij en doet via intercom beklag over zijn werkgever

Bizar propaganda­film­pje van Tsjetsjeen­se leider Ramzan Kadyrov leidt tot hilariteit

Een bizar propagandafilmpje van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (46) leidt tot hilariteit op het internet. Op beelden en muziek die doen denken aan ‘The A-Team’ of ‘Rambo’, is Kadyrov te zien terwijl hij in een decor van bergen met een machinegeweer in de lucht schiet.

15 december