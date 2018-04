Dronken toerist beklimt per ongeluk berg wanneer hij wil terugkeren naar hotel Karen Van Eyken

11 april 2018

15u04

Bron: La Stampa, News.com.au 1 Bizar Een toerist uit Estland was zo dronken na een avondje stappen dat hij verloren liep in de Italiaanse Alpen. De weg naar zijn hotel in Cervinia in Valle d'Aosta vond hij niet terug en beklom dan maar een berg.

De man die in de Italiaanse pers 'Pavel' genoemd wordt, had ettelijke glazen alcohol geconsumeerd toen hij besloot om weer naar zijn hotel te gaan. Maar blijkbaar was de 30-jarige Est toch meer in de wind dan hij dacht want de korte wandeling naar zijn hotel bleek plots een heikele opdracht.

Volgens de Italiaanse krant 'La Stampa' merkte Pavel niet op dat hij de verkeerde afslag had genomen en zodoende een steile berghelling aan het op gaan was. Om 2 uur 's nachts was de man nog steeds aan het klimmen en pas toen begon het hem te dagen dat er iets misgegaan was.

Als een geluk bij een ongeluk botste hij wat later op een gesloten restaurant en bar - 'Igloo' genaamd - op 2.400 meter hoogte. Aangezien hij deze accommodatie als zijn enige redding zag, drong de dronken toerist het gebouw binnen en sliep er zijn roes uit.

Medewerkers van het restaurant troffen een slapende Pavel 's morgens aan. Vervolgens dronk de man twee flesjes water om zijn kater te verdrijven.

De lokale politie heeft aan Italiaanse media laten weten dat de toerist een boete krijgt voor zijn dronken escapade. Reddingswerkers met speurhonden hebben immers naar hem zitten zoeken. De Est zal echter niet aangeklaagd worden.

