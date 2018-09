Dronken tiener (17) breekt binnen in kebabzaak en maakt zelf eten klaar HR

10 september 2018

22u02

Bron: Bild, Polizei Nordhessen 1 Bizar Een 17-jarige Duitser die op stap was geweest en nog een hongertje had, stond zaterdagnacht voor de gesloten deur van een kebabzaak. Hij slaagde er echter in om binnen te raken, en begon meteen verschillende kebabs klaar te maken.

De tiener had een hele avond alcohol gedronken in de stad Kassel. Gedreven door de honger begaf hij zich naar een kebabzaak. Toen die gesloten bleek, sloeg hij een ruit in en slaagde er zo in binnen te geraken. Daar begon hij meteen verschillende broodjes kebab te bereiden.

Helaas voor de tiener was de politie al ter plaatse nog voor hij aan zijn maaltijd kon beginnen. Een voorbijganger ontdekte omstreeks 2.10 uur het gebroken glas en verwittigde de politie. Die betrapte de dronken man op heterdaad.

1,8 promille

Hij zou voor enkele honderden euro's schade aangericht hebben: de deur was immers beschadigd en hij had verschillende dozen met ingrediënten geopend. Een alcoholtest wees uit dat de tiener 1,8 promille alcohol in het bloed had. De politie van Kassel zal hem vervolgen voor de inbraak.