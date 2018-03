Dronken spookrijder heeft 15.000 euro cash op zak mvdb

30 maart 2018

14u28

Bron: ANP 0 Bizar Een 46-jarige man die met 15.000 euro op zak en wat glaasjes te veel op rondreed, is agelopen nacht in Rotterdam door de mand gevallen door zijn rijstijl.

De man was aan het spookrijden over de Tjalklaan. Ook zwabberde hij over de weg, aldus de Nederlandse politie.

Agenten zagen de man rond 00.30 uur tegen het verkeer in de Tjalklaan op rijden. Uit een blaastest bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken. Eenmaal op het politiebureau werd bij fouillering 10.000 euro in zijn binnenzak en 5.000 euro in zijn broekspijp aangetroffen. Ook had de man meerdere kassabonnen bij zich waaruit zou blijken dat er nog eens 15.000 euro was uitgegeven.

De man kan geen goede verklaring geven voor de herkomst van dat geld. De politie doet daarom onderzoek naar witwassen. Het geld, twee auto's die op naam staan van de man en een duur horloge zijn in beslag genomen.