Dronken scheldpartij van jonge vrouw in luchthaven gaat viraal

Vrouw is ten einde raad en vraagt Twitter om hulp in virale post: “Hoe krijg ik deze twee kommen uit elkaar?”

Enkele dagen geleden kwam Twittergebruikster Chi Nguyen wel voor een heel specifiek probleem te staan. De vrouw had twee kommen in elkaar gezet tijdens de afwas, maar de kleinste kom was vast komen te zitten in de grotere kom. Na twee dagen proberen was Nguyen er nog altijd niet in geslaagd om het servies uit elkaar te halen en lanceerde ze een oproep op Twitter. “Twitter, ik heb jullie hulp nodig. Hoe haal ik deze kleine kom uit de grote zonder ze allebei te breken?”, aldus de vrouw.

8 juni