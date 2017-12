Dronken Rus doodt twaalf fazanten op gruwelijke wijze in dierenpark EB

Illustratiefoto.

Een dronken man heeft in een dierenpark in Moskou twaalf fazanten op beestachtige wijze omgebracht. De 21-jarige ex-gedetineerde brak binnen in de mini-zoo van het Gorky Park in het centrum van de Russische hoofdstad, maakte jacht op de vogels en doodde ze dan op "sadistische wijze".

Dat melden Russische media onder aanhaling van het Openbaar Ministerie. De feiten dateren van september, maar werden pas nu officieel bekendgemaakt. De vermoedelijk dader riskeert minstens zes maanden gevangenisstraf.