Dronken Pool scheurt met tank uit Tweede Wereldoorlog door stadscentrum Erik Kouwenhoven

21 juni 2019

20u24

Een dronken 49-jarige inwoner van de Poolse stad Pajeczno is gearresteerd nadat hij met een tank op hoge snelheid door het centrum scheurde.

Volgens website The Drive koos de man voor zijn speciale dronkenmansrit vorige week een Russische T-55 tank uit de Tweede Wereldoorlog. De lokale autoriteit van het Poolse stadje ontdekte de tank toen ze reageerden op klachten van inwoners. Bij aankomst stuitten ze op het gigantische rupsvoertuig, dat met draaiende motor de doorgaande weg blokkeerde.

Joyriden

De politie arresteerde twee mannen, waaronder een bedwelmde 49-jarige lokale vrachtwagenchauffeur, die naar verluidt de tank had bestuurd. Nadat het tweetal was gearresteerd, ontdekte de politie dat de man wel bevoegd was om de 36 ton zware tank te besturen, maar alleen om van oplegger te wisselen nadat de oorspronkelijke oplegger die de tank transporteerde, beschadigd was geraakt. In plaats daarvan besloot de man gewoon met de tank zelf te gaan rijden.

De chauffeur van de tank kan een gevangenisstraf van twee jaar krijgen voor rijden onder invloed en mogelijk nog eens tot acht jaar cel vanwege het creëren van een gevaarlijke situatie. Ook kan hij aanklachten verwachten omdat de tank niet verzekerd was en omdat de politie de tank niet kon verplaatsen. Het duurde een dag voordat een soldaat werd gevonden die wist hoe de tank werkt.