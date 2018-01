Dronken man neemt taxi voor rit van 600 km naar huis (en vergeet te betalen) hr

10u48

Bron: Bild 1 Thinkstock/Routenet.be De rit ging vanuit Kopenhagen (Denemarken) via Göteborg (Zweden) naar Oslo (Noorwegen). Bizar Een dronken man uit Noorwegen is op oudejaarsavond in de Deense hoofdstad Kopenhagen in een taxi gestapt om zich naar huis te laten rijden, ongeveer 600 kilometer verderop in Oslo (Noorwegen). Eens aangekomen, kroop hij in zijn bed zonder de rekening te betalen.

De man van rond de veertig jaar hield het nog voor middernacht voor bekeken op het oudejaarsfeestje waar hij was en ging op zoek naar een taxi. De chauffeur moest wellicht even slikken toen hij de bestemming hoorde: “Oslo, Noorwegen. Snel naar huis!” Maar hij ging akkoord, en daarop startte een rit van 600 kilometer doorheen drie landen, goed voor zo’n zes uren rijden.

Politie opgetrommeld

Maar na de lange en blijkbaar uitputtende reis had de dronken man bij aankomst blijkbaar alleen nog maar zin om snel zijn bed in te kruipen. De rekening van goed 18.000 Noorse kronen (ongeveer 1.860 euro) betaalde hij niet. De taxichauffeur riep daarom de politie ter plaatse, die de man aantrof in zijn bed. Hij zal de rekening alsnog gepresenteerd krijgen.

En beruset mann satte seg inn i en taxi i København i 2017🇩🇰

Ankom Abildsø i 2018🇳🇴 Forlot taxien uten å betale.



Vi fant mannen sovende hjemme i senga si. Han er nå våken, og gjør opp for seg. #Oslo OPS Politiet Oslo(@ oslopolitiops) link