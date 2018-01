Dronken man mept hard op eigen gezicht om alcoholtest te ontlopen sam

20 januari 2018

17u48

Bron: Bangor Daily News 0 Bizar In de Verenigde Staten heeft een jongeman zichzelf verwond toen de politie zijn adem wou analyseren wegens rijden onder invloed. Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat de 27-jarige Brian Fogg de ademtest ook gewoon mocht weigeren.

De politie pakte de man uit Belfast in Maine op nadat hij in de gracht was gereden. Na het ongeval kreeg Fogg ruzie met een bewoner, waarna hij de auto van de man zou beschadigd hebben en de politie werd verwittigd.

De agenten vermoedden meteen dat Fogg had gedronken, wat een eerste test ter plaatse bevestigde. De man werd meegenomen naar het commissariaat, waar de politie een betere analyse wou uitvoeren met een 'Breathalyzer'-machine. Volgens Gerry Lincoln van de politie kreeg Fogg uitleg over de procedure, inclusief dat hij de keuze had om de ademanalyse gewoon te weigeren.

Mep

Fogg koos er echter voor om zichzelf plots meermaals in het gezicht te meppen. "We aanzagen dat als een weigering om de test te ondergaan", aldus Lincoln aan Amerikaanse media. De truc leek te werken, want de politie blies de analyse af zodat Fogg kon verzorgd worden. Op zijn arrestatiefoto is duidelijk te zien dat man er niet naast mepte.

De man weigerde ook een bloedanalyse, maar agenten meenden dat ze op dat moment al wel genoeg bewijsmateriaal hadden op basis van de eerste test en Foggs verklaringen en gedrag. Een aanklacht wegens rijden onder invloed ontliep de man dus niet, evenmin als die voor crimineel wangedrag en het vervalsen van fysiek bewijs.